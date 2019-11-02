"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників розпусними танцями.

Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона у відвертому чорному купальнику грайливо звивалася під ритмічну музику (щоб переглянути, доскрольте новина до кінця).

"Потанцюємо сьогодні?" — поцікавилася Лобода.

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

У коментарях думки користувачів розділилися. Одні розкритикувала Світлану за надмірну відвертість.

Інші ж фанати засипали співачку компліментами.

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Світлани Лободи, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Світлана Лобода гола у ванній Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода сексуально позує на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода показала пікантний шпагат Фото: instagram/lobodaofficial

Спокуслива Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода у відвертій білизні Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!