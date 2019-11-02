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2 листопада • оновлено в 04:11
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"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників розпусними танцями.

Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона у відвертому чорному купальнику грайливо звивалася під ритмічну музику (щоб переглянути, доскрольте новина до кінця).

"Потанцюємо сьогодні?" — поцікавилася Лобода.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

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У коментарях думки користувачів розділилися. Одні розкритикувала Світлану за надмірну відвертість.

"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці
"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці
"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці
"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці
"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці

Інші ж фанати засипали співачку компліментами.

"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці
"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці
"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Світлани Лободи, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Світлана Лобода гола у ванній

Світлана Лобода гола у ванній

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода показала пікантний шпагат

Світлана Лобода показала пікантний шпагат

Фото: instagram/lobodaofficial

Спокуслива Світлана Лобода

Спокуслива Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода у відвертій білизні

Світлана Лобода у відвертій білизні

Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

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Особа
Світлана Лобода
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Не украинская вот и беситесь)))))
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