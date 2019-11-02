"Ковбасить дівчинку!" Напівголу Лободу розкритикували за розпусні танці

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників розпусними танцями.
Відповідне відео зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона у відвертому чорному купальнику грайливо звивалася під ритмічну музику (щоб переглянути, доскрольте новина до кінця).
"Потанцюємо сьогодні?" — поцікавилася Лобода.
Світлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
У коментарях думки користувачів розділилися. Одні розкритикувала Світлану за надмірну відвертість.
Інші ж фанати засипали співачку компліментами.
Пропонуємо подивитися і на відверті фото Світлани Лободи, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Світлана Лобода гола у ванній
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода показала пікантний шпагат
Фото: instagram/lobodaofficial
Спокуслива Світлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода у відвертій білизні
Фото: instagram/lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.
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