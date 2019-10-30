'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, поділилася відвертим знімком, на якому продемонструвала пишні груди. Так, його відразу ж розкритикували в мережі.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному бюстгальтері і шкіряних штанах м'ятного кольору. Свій образ Лобода доповнила піджаком і сонцезахисними окулярами.

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

"Ну, доброго ранку", — написала співачка.

Світлана Лобода сексуально позує на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Лободи. Багато хто розкритикував її за вульгарну і дивну позу.

Інші ж користувачі засипали співачку компліментами.

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Світлани Лободи, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода у відвертому купальнику Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода в пікантній фотосесії Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода сексуально позує на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода продемонструвала стрункі ніжки Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода засвітила голі груди Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

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