'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, поділилася відвертим знімком, на якому продемонструвала пишні груди. Так, його відразу ж розкритикували в мережі.
Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному бюстгальтері і шкіряних штанах м'ятного кольору. Свій образ Лобода доповнила піджаком і сонцезахисними окулярами.
Світлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
"Ну, доброго ранку", — написала співачка.
Світлана Лобода сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lobodaofficial
Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Лободи. Багато хто розкритикував її за вульгарну і дивну позу.
Інші ж користувачі засипали співачку компліментами.
Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Світлани Лободи, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Спокуслива Світлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода у відвертому купальнику
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода в пікантній фотосесії
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода продемонструвала стрункі ніжки
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода засвітила голі груди
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.
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