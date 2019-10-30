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30 жовтня • оновлено в 08:25
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"Досить ноги розтуляти!" Напівголу Лободу розгромили за відверте фото

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, поділилася відвертим знімком, на якому продемонструвала пишні груди. Так, його відразу ж розкритикували в мережі.

Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала в чорному бюстгальтері і шкіряних штанах м'ятного кольору. Свій образ Лобода доповнила піджаком і сонцезахисними окулярами.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

"Ну, доброго ранку", — написала співачка.

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Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Шанувальники бурхливо відреагували на нову публікацію Лободи. Багато хто розкритикував її за вульгарну і дивну позу.

'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото
'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото
'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото
'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото
'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото

Інші ж користувачі засипали співачку компліментами.

'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото
'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото
'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото
'Досить ноги розтуляти!' Напівголу Лободу розгромили за відверте фото

Пропонуємо подивитися і на інші відверті фото Світлани Лободи, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Спокуслива Світлана Лобода

Спокуслива Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода в пікантній фотосесії

Світлана Лобода в пікантній фотосесії

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода продемонструвала стрункі ніжки

Світлана Лобода продемонструвала стрункі ніжки

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода засвітила голі груди

Світлана Лобода засвітила голі груди

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода продемонструвала

Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Особа
Світлана Лобода
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Popovych Zinaida
Popovych Zinaida
Стрипжіночка.
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Коза
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