"Лободу копіюєш?" Брежнєву звинуватили в несмаку і плагіаті

Українська співачка Віра Брежнєва, яка переїхала в Росію, поділилася з шанувальниками новими знімками. Їх відразу ж розкритикували в мережі.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в сріблястому топі, який підкреслив її пишні груди. Свій образ Брежнєва доповнила джинсами з високою талією і незвичайною курткою.

"Вчора був дійсно неймовірний концерт. Це неможливо передати словами, фото і відео. Там потрібно було просто бути. Спасибі", ― написала Брежнєва.

Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва Фото з Instagram

Зазначимо, що шанувальники співачки заявили, що її образ вийшов позбавленим смаку. Крім того, деякі звинуватили Брежнєву в плагіаті стилю іншої української співачки ― Світлани Лободи.

Пропонуємо подивитися і інші відверті фото Віри Брежнєвої, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Віра Брежнєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Віра Брежнєва Фото з Instagram

Віра Брежнєва продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Віра Брежнєва засвітила груди Фото з Instagram

Віра Брежнєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Віра Брежнєва засвітила пишні груди Фото з Instagram

Віра Брежнєва сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Віра Брежнєва викликала ажіотаж в мережі своїм висловлюванням про секс.

Крім того, співачку присоромили за зухвалий зовнішній вигляд на фото, де вона позувала на тлі розкішного червоного авто.

Раніше Брежнєва відреагувала на "зраду" Костянтина Меладзе. Вона здивувалася тому, як її чоловік встигає "пірнати в бюст" блондинки і при цьому знімати кліпи своїй дружині.

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