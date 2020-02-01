Лобода зробила соромітний вчинок і налякала прибиральницю

Популярна українська співачка Світлана Лобода (LOBODA) під час зйомок кліпу рознесла номер в готелі, з приводу чого відчуває сором перед прибиральницею.

Про цей випадок розповіла музична продюсерка артистки Нателла Крапівіна на своїй сторінці в Instagram.

Відзначається, що мова йде про зйомки кліпу "Пора додой" 2015 року, які проходили в президентському люксі готелю Hilton в Стамбулі.

Для красивого відео в номері провели вечірку зі стриптизом, влаштували безлад, розкидали меблі, картини, святкову мішуру, предмети інтер'єру, порвали подушки. Крім того, штучною кров'ю зробили напис на всю висоту панорамних вікон.

Все це обійшлося артистці в круглу суму і глибоко шокувало прибиральницю, коли та прийшла прибирати.

"Вона практично втратила свідомість від переляку, побачивши стікаючі криваві літери", - розповідає Крапівіна.

"Соромно мені було сильно, між іншим!", - коментує спогади Лобода.

Зауважимо, що скандал був того вартий, - на сьогоднішній день кліп "Пора додой" зібрав більше 40 мільйонів переглядів тільки на YouTube.

Дивіться, яке відео вийшло:

Нагадаємо, що раніше мати Світлани Лободи Наталя показала себе нечупарою.

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