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31 грудня • оновлено в 00:27
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"Мій вам подарунок!" Лобода знялася повністю оголеною в еротичному відео

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Співачка з України Світлана Лобода, яка переїхала і працює в РФ, повністю оголилася для нового mood-відео.

Відповідні кадри артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. "Мій подарунок вам до Нового року!" – звернулася вона до фанатів (щоб подивитися, поскрольте новину вниз).

На кадрах зазнято, як Лобода в блакитній міні-сукні та накидці сексуально позує на коні-"єдинорозі" під свою нову пісню "Мира мало". В середині відео вона осідлала коня без одягу.

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Світлана Лобода

Світлана Лобода

Скрін відео

Автором відео, як розповіла жінка, був знаменитий український кліпмейкер Алан Бадоєв. Спочатку планувалася звичайна фотосесія, яка переросла в ролик.

У коментарях до фото та відео фоловери співачки засипали її компліментами. "Гаряче", "Дуже красиво!" – пишуть шанувальники.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

"Мій вам подарунок!" Лобода знялася повністю оголеною в еротичному відео

скрін коментарів

"Мій вам подарунок!" Лобода знялася повністю оголеною в еротичному відео

Скрін коментарів

"Мій вам подарунок!" Лобода знялася повністю оголеною в еротичному відео

Скрін коментарів

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Лобода знялася в кліпі у Тілля Ліндеманна, де він її, відповідно до сюжету, спробував її зґвалтувати.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Світлана Лобода
Теги
еротика фотографии видео шоу-бизнес
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