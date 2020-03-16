Лобода вразила мережу пікантними фото в бікіні

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників пікантними фото з пляжу.

Так, на них зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши стрункі форми. Свій образ вона доповнила пляжною накидкою, сонцезахисними окулярами та пов'язкою на голову. Відповідні знімки Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода у відвертому купальнику Фото: instagram/lobodaofficial

"Як в житті все неоднозначно, тепер будь-який відпочинок нам здається казкою. Дивлюся на фото з січневих канікул і мене переповнює щастя... Зараз сиджу вдома, дивлюся фільми, займаюся дітьми, слухаю лекції", – написала співачка.

Світлана Лобода сексуально позує на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

Зазначимо, що шанувальники Лободи прийшли в захват від її нових фото і засипали співачку компліментами.

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Світлани Лободи, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Спокуслива Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода в пікантній фотосесії Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода сексуально позує на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода засвітила пишні груди Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода викликала суперечки фотосесією в купальнику зі шкіряним верхом. Деякі порадили їй худнути в області стегон, адже співачку знімали з невдалого ракурсу.

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