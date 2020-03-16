Головна Новини
17 березня • оновлено в 01:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лобода вразила мережу пікантними фото в бікіні

509
Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників пікантними фото з пляжу.

Так, на них зірка позувала у відвертому купальнику, продемонструвавши стрункі форми. Свій образ вона доповнила пляжною накидкою, сонцезахисними окулярами та пов'язкою на голову. Відповідні знімки Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Фото: instagram/lobodaofficial

"Як в житті все неоднозначно, тепер будь-який відпочинок нам здається казкою. Дивлюся на фото з січневих канікул і мене переповнює щастя... Зараз сиджу вдома, дивлюся фільми, займаюся дітьми, слухаю лекції", – написала співачка.

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Зазначимо, що шанувальники Лободи прийшли в захват від її нових фото і засипали співачку компліментами.

Лобода вразила мережу пікантними фото в бікіні
Лобода вразила мережу пікантними фото в бікіні
Лобода вразила мережу пікантними фото в бікіні

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Світлани Лободи, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Спокуслива Світлана Лобода

Спокуслива Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода в пікантній фотосесії

Світлана Лобода в пікантній фотосесії

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"

Світлана Лобода продемонструвала "п'яту точку"

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода засвітила пишні груди

Світлана Лобода засвітила пишні груди

Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода викликала суперечки фотосесією в купальнику зі шкіряним верхом. Деякі порадили їй худнути в області стегон, адже співачку знімали з невдалого ракурсу.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Крістіна Долматова
Особа
Світлана Лобода
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги