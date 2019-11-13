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13 листопада • оновлено в 12:02
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Лобода вразила мережу інтимним фото в ліжку

1.1т
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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників спокусливим знімком.

На ньому вона позувала в чорній білизні на ліжку, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Час вставати", — написала Лобода.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Світлана Лобода сексуально позує на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

"Бажана", "Сексі", "Світлано, що ви творите?", "Найкрасивіша", "Ось це тигриця", — написали шанувальники.

Лобода вразила мережу інтимним фото в ліжку
Лобода вразила мережу інтимним фото в ліжку
Лобода вразила мережу інтимним фото в ліжку
Лобода вразила мережу інтимним фото в ліжку
Лобода вразила мережу інтимним фото в ліжку

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Світлани Лободи, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Світлана Лобода засвітила груди

Світлана Лобода засвітила груди

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода в пікантній фотосесії

Світлана Лобода в пікантній фотосесії

Фото: instagram/lobodaofficial

Спокуслива Світлана Лобода

Спокуслива Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода повністю гола у ванній

Світлана Лобода повністю гола у ванній

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода сексуальний позує на камеру

Світлана Лобода сексуальний позує на камеру

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода показала пікантний шпагат

Світлана Лобода показала пікантний шпагат

Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Світлана Лобода у відвертому купальнику

Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

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Світлана Лобода
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Рожденный в СССР
Рожденный в СССР
А так на Окраине все прекрасно...)))
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