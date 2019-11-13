Лобода вразила мережу інтимним фото в ліжку

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників спокусливим знімком.

На ньому вона позувала в чорній білизні на ліжку, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Час вставати", — написала Лобода.

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода сексуально позує на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

"Бажана", "Сексі", "Світлано, що ви творите?", "Найкрасивіша", "Ось це тигриця", — написали шанувальники.

Пропонуємо подивитися і на відверті фото Світлани Лободи, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Світлана Лобода засвітила груди Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода в пікантній фотосесії Фото: instagram/lobodaofficial

Спокуслива Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода повністю гола у ванній Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода сексуальний позує на камеру Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода показала пікантний шпагат Фото: instagram/lobodaofficial

Світлана Лобода у відвертому купальнику Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

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