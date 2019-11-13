Лобода вразила мережу інтимним фото в ліжку

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників спокусливим знімком.
На ньому вона позувала в чорній білизні на ліжку, продемонструвавши підтягнуту фігуру. Відповідне фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Час вставати", — написала Лобода.
Світлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода сексуально позує на камеру
Фото: instagram/lobodaofficial
"Бажана", "Сексі", "Світлано, що ви творите?", "Найкрасивіша", "Ось це тигриця", — написали шанувальники.
Пропонуємо подивитися і на відверті фото Світлани Лободи, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.
Світлана Лобода засвітила груди
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода в пікантній фотосесії
Фото: instagram/lobodaofficial
Спокуслива Світлана Лобода
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода повністю гола у ванній
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода сексуальний позує на камеру
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода показала пікантний шпагат
Фото: instagram/lobodaofficial
Світлана Лобода у відвертому купальнику
Фото: instagram/lobodaofficial
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!