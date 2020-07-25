Лобода вперше за три роки виступила в Україні: опубліковано відео

Лобода вперше за три роки виступила в Україні (Instagram Світлани Лободи).

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вперше за три роки виступила на батьківщині.

Відповідне відео було опубліковано Telegram-каналом "Звездач". Зазначається, що артистка співала на закритому заході в Одесі для VIP-гостей (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Лобода виконувала такі пісні: "Твои глаза" и "К черту любовь". Для виступу вона підібрала вбрання з чорного боді й ботфортів. Свій образ співачка доповнила білим піджаком.

Лобода вперше за три роки виступила в Україні (скриншот з відео)

Нагадаємо: в травні 2017 року одеські активісти зірвали сольний концерт Світлани Лободи, яка, попри агресію Кремля стосовно України, не стала відмовлятися від "високих нагород" і гастролей у Росії. У вересні 2017-го Лобода планувала знову дати концерт в Одесі, проте незабаром його скасували. Відтоді співачка не виступала в Україні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Світлана Лобода показала, як виглядає без косметики і фотошопа.