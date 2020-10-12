Лобода вперше показала обличчя молодшої дочки Тільди

37-річна українська співачка Світлана Лобода, яка проживає в Росії, вперше показала обличчя 2-річної дочки Тільди.

Спільний знімок викликав бурхливу реакцію у шанувальників артистки. Фото Світлана опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Раніше Світлана Лобода приховувала обличчя молодшої дочки. Вона публікувала в соціальних мережах рідкісні знімки Тільди, де дівчинка позувала здебільшого зі спини. На свіжому знімку маленька позувала в сонцезахисних окулярах.

Лобода вперше показала обличчя 2-річної Тільди. Instagram Світлани Лободи

Фанати Лободи відзначили, що її молодша донька виглядає дуже мило, а також зовні дуже схожа зі старшою сестрою, 9-річною Євою. У той же час багато хто здивувався, що співачка вирішила показати, як виглядає Тільда.

"Невже дочекалися фото Тільди?" – прокоментували фоловерів.

"Дуже красива! Така лапуля вже велика, схожа на Єву", – відзначили інші.

Фанати Лободи розхвалили її молодшу дочку. Instagram Світлани Лободи

У мережі розхвалили Лободу з донькою. Instagram Світлани Лободи

Фанати засипали компліментами Лободу з молодшою донькою. Instagram Світлани Лободи

Шанувальники бурхливо відреагували на фото Лободи з донькою. Instagram Світлани Лободи

Як повідомляв OBOZREVATEL, Лобода народила другу дочку в 2018 році в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали відразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала одна.

У ЗМІ повідомляли, що Лобода була вагітна від соліста культового німецького рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина спричинила ажіотаж у соцмережах.

Також обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, в той час як ім'я Тілля використовується "для відводу очей".