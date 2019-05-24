Лобода вперше показала молодшу дочку: в мережі впізнали "батька"

Скандальна українська співачка Світлана Лобода, яка фактично залишила країну і проживає в Росії, вперше показала свою молодшу дочку Тільду.

Знімок малятка артистка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. "Нашій любові 1 рік", – підписала фото вона.

Всього за кілька годин після публікації пост Лободи зібрав понад 250 тисяч лайків і безліч поздоровлень у коментарях фанатів.

"Цікаво, на кого більше схожа? Сподіваюся, на Тілля", "Ніби вчора всі обговорювали народження, а ось і рік", "Нехай малятко і її мама будуть дуже щасливі", – пишуть у мережі.

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Коментарі до посту

Нагадаємо, раніше Лобода знялася в спірній фотосесії для чоловічого глянцю GQ разом із Тільдою, проте дитини на фото видно не було – дівчинка була в колясці.

При цьому артистку різко розкритикували за ці фото в мережі, заявивши, що не так повинна виглядати мати, а в чоловічому журналі немає місця знімкам із дітьми.

Світлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка народила другу дочку в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали одразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала одна.

На сторінках таблоїдів побутує думка, що Світлана Лобода була вагітна від соліста культового німецького рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один із українських поп-виконавців, водночас як ім'я Тілля Ліндеманна використовується "для відводу очей".

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