Лобода виступила на розкішному весіллі в Києві: кого вона розважала

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, виступила на весіллі популярної тренерки Валерії Версальської.
Урочиста подія відбулася в Києві в готелі Fairmont Grand Hotel. Фото й відео з весілля були опубліковані в соціальній мережі Instagram.
Версальська є авторкою методики фізичної реабілітації, корекції фігури після вагітності та професійної розтяжки. До її послуг звертається безліч зірок.
Індивідуальні програми занять в @graces_studio_vversalskaya дозволяють скласти план корекції фігури з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта, його побажань і способностей🙏🏻 Для початку занять не потрібно мати особливу підготовку. Крім того, при наявності проблем з хребтом, суглобами і зв'язками, тільки правильні фізичні заняття на тренажерах Gyrotonic допоможуть м'якою техніків відновити тонус м'язів і зміцнити серцево-судинну сістему❤️
Для свого номеру Лобода вибрала коротку сукню з глибоким декольте.
Світлана Лобода
instagram / lobodaofficial
Лобода в Києві
instagram / lobodaofficial
instagram.com/grisha_reshetnik
Крім того, на святі виступили Таїсія Повалій і Тіна Кароль.
Таїсія Повалій
tabloid.pravda.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода показала пікантний знімок в білизні, через що нарвалася на критику користувачів мережі.
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