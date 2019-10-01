Лобода виступила на розкішному весіллі в Києві: кого вона розважала

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, виступила на весіллі популярної тренерки Валерії Версальської.

Урочиста подія відбулася в Києві в готелі Fairmont Grand Hotel. Фото й відео з весілля були опубліковані в соціальній мережі Instagram.

Версальська є авторкою методики фізичної реабілітації, корекції фігури після вагітності та професійної розтяжки. До її послуг звертається безліч зірок.

Для свого номеру Лобода вибрала коротку сукню з глибоким декольте.

Світлана Лобода instagram / lobodaofficial

Лобода в Києві instagram / lobodaofficial

instagram.com/grisha_reshetnik

Крім того, на святі виступили Таїсія Повалій і Тіна Кароль.

Таїсія Повалій tabloid.pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода показала пікантний знімок в білизні, через що нарвалася на критику користувачів мережі.

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