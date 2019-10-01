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1 жовтня • оновлено в 14:39
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Лобода виступила на розкішному весіллі в Києві: кого вона розважала

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Українська співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, виступила на весіллі популярної тренерки Валерії Версальської.

Урочиста подія відбулася в Києві в готелі Fairmont Grand Hotel. Фото й відео з весілля були опубліковані в соціальній мережі Instagram.

Лобода виступила на розкішному весіллі в Києві: кого вона розважала
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Версальська є авторкою методики фізичної реабілітації, корекції фігури після вагітності та професійної розтяжки. До її послуг звертається безліч зірок.

Індивідуальні програми занять в @graces_studio_vversalskaya дозволяють скласти план корекції фігури з урахуванням індивідуальних особливостей клієнта, його побажань і способностей🙏🏻 Для початку занять не потрібно мати особливу підготовку. Крім того, при наявності проблем з хребтом, суглобами і зв'язками, тільки правильні фізичні заняття на тренажерах Gyrotonic допоможуть м'якою техніків відновити тонус м'язів і зміцнити серцево-судинну сістему❤️

Публікація від 𝓥𝓪𝓵𝓮𝓻𝓲𝔂𝓪 𝓥𝓮𝓻𝓼𝓪𝓵𝓼𝓴𝓪𝔂𝓪❤️ (@versalskaya)

Для свого номеру Лобода вибрала коротку сукню з глибоким декольте.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram / lobodaofficial

Лобода в Києві

Лобода в Києві

instagram / lobodaofficial

Лобода виступила на розкішному весіллі в Києві: кого вона розважала

instagram.com/grisha_reshetnik

Крім того, на святі виступили Таїсія Повалій і Тіна Кароль.

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

tabloid.pravda.com.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська співачка Світлана Лобода показала пікантний знімок в білизні, через що нарвалася на критику користувачів мережі.

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Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна Київ
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