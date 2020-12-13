Лобода викликала скандал на російській премії: зірка відмовилася вийти на сцену

Українська співачка Світлана Лобода, яка проживає і виступає в Росії, викликала скандал на музичній премії "Золотий грамофон".

Як повідомляє видання Super.ru, артистка мала виступити на заході, проте не вийшла на сцену. Зірка ще до початку премії покинула концертний зал. Знаменитість прокоментувала свій вчинок, аргументуючи тим, що у співачки Марі Краймбрері, яка мала виступати на заході трохи раніше, ніж вона, був схожий мотив виступу.

Як виявилося, Лобода готувала на свій виступ складний акробатичний номер, у якому була задіяна ванна. Такий же атрибут у вигляді ванни підготувала у своєму номері для "Золотого грамофона" і Краймбрері.

"Коли два тижні тому ми заявили, що готуватимемо номер, у якому головним реквізитом буде ванна, ми два тижні готували його, до п'ятої ранку я репетирувала. Найняла каскадерів, акробатів. Моє тіло в синцях і забоях. Привернула величезну команду з Києва. Не для того, щоб вийти і взяти грамофон, а для того, щоб виступити й потішити свого глядача!" – повідомила зірка.

Крім того, про те, що в іншої артистки буде такий же атрибут на сцені, Лобода дізналася за годину до концерту. За словами співачки, вона пропонувала режисерові розставити номери зірок, проте їй відмовили в цьому.

"І коли мені в цьому було відмовлено, я завважила, що моя участь сьогодні в " Золотому грамофоні" просто неможлива. Я вважаю, що ми, як артисти, повинні боротися за те, щоб підвищувати якість наших виступів на концертах і на всіляких зніманнях, і тільки так ми можемо підтримувати інтерес нашого глядача", – заявила знаменитість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода вперше за три роки виступила на батьківщині. Артистка співала на закритому заході в Одесі для VIP-гостей.