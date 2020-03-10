Лобода викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Росії, показала розкішну фігуру у відвертому купальнику з леопардовим принтом.

Відповідні знімки були опубліковані на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

На фотографіях Лобода позує в ефектному сценічному купальнику з глибокими вирізами. Образ завершували стильні блакитні лакові черевики.

У кадрі Світлана акцентувала увагу на своїй шикарній фігурі, зокрема довгих струнких ногах.

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Світлана Лобода Instagram @lobodaofficial

Шанувальники не змогли стримати своїх емоцій, побачивши пікантні фото артистки:

"Ох, ці ноги", "Шикарна красуня", "Нереальна фігура", "Ноги, ноги...", "Ідеальна", "Бомба".

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

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