Лобода викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Росії, показала розкішну фігуру у відвертому купальнику з леопардовим принтом.
Відповідні знімки були опубліковані на особистій сторінці знаменитості в Instagram.
Світлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
На фотографіях Лобода позує в ефектному сценічному купальнику з глибокими вирізами. Образ завершували стильні блакитні лакові черевики.
У кадрі Світлана акцентувала увагу на своїй шикарній фігурі, зокрема довгих струнких ногах.
Світлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
Світлана Лобода
Instagram @lobodaofficial
Шанувальники не змогли стримати своїх емоцій, побачивши пікантні фото артистки:
"Ох, ці ноги", "Шикарна красуня", "Нереальна фігура", "Ноги, ноги...", "Ідеальна", "Бомба".
Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.
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