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10 березня • оновлено в 09:10
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Лобода викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику

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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе і працює в Росії, показала розкішну фігуру у відвертому купальнику з леопардовим принтом.

Відповідні знімки були опубліковані на особистій сторінці знаменитості в Instagram.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

На фотографіях Лобода позує в ефектному сценічному купальнику з глибокими вирізами. Образ завершували стильні блакитні лакові черевики.

У кадрі Світлана акцентувала увагу на своїй шикарній фігурі, зокрема довгих струнких ногах.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Instagram @lobodaofficial

Шанувальники не змогли стримати своїх емоцій, побачивши пікантні фото артистки:

"Ох, ці ноги", "Шикарна красуня", "Нереальна фігура", "Ноги, ноги...", "Ідеальна", "Бомба".

Лобода викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику
Лобода викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику
Лобода викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику
Лобода викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику
Лобода викликала ажіотаж гарячим фото в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка Світлана Лобода схвилювала мережу яскравим знімком з солістом гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном. На своїй сторінці в Instagram перед прем'єрою спільного кліпу на пісню Frau & Mann вона оприлюднила фотографію, на якій стала на коліна перед артистом.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Світлана Лобода
Місце
Україна
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