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7 лютого • оновлено в 09:25
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Лобода щосили приховує обличчя молодшої дочки, яка схожа на Ліндеманна

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Відома українська співачка Світлана Лобода приховує обличчя своєї дочки Тільди, яка була народжена від знаменитого німецького музиканта Тілля Ліндеманна.

Точні причини цього поки залишаються невідомими.

Відзначається, що Тільді виповниться вже два роки цієї весни, але до сих пір мати жодного разу не показала її обличчя, на всіх фото дівчинка знаходиться спиною до камери.

Дивіться знімки з нею:

мої любимка ❤️ моє щастя ...

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

безумовна любов ❤️

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

При цьому цікаво, що Лобода раніше в інтерв'ю Ксенії Собчак зізнавалася, що не може розкривати деталі своїх відносин з лідером Rammstein, оскільки обмежена деяким "контрактом".

Можливо, той самий контракт обмежує і її дії щодо Тільди.

В іншому інтерв'ю співачка говорила, що дівчинка схожа на батька.

Ось фото Тілля:

#till_lindemann_official #stpetersburg #saintpetersburg

Публікація від Till Lindemann (@till_lindemann_official)

#KNEBEL Photos: Matthias Matthies

Публікація від LINDEMANN (@lindemannofficial)

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