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19 березня • оновлено в 08:43
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Лобода розлютила мережу шпагатом в вульгарному вбранні

3.6т
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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників дивними фото в вульгарному вбранні. На них вона постала в досить дивних позах.

Провокаційні фото Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

Лобода показала шпагат у вульгарному вбранні

instagram.com/lobodaofficial

Лобода показала шпагат у вульгарному вбранні

instagram.com/lobodaofficial

Лобода показала шпагат у вульгарному вбранні

instagram.com/lobodaofficial

Лобода показала шпагат у вульгарному вбранні

instagram.com/lobodaofficial

Лобода показала шпагат у вульгарному вбранні

instagram.com/lobodaofficial

"Всі у вас вже все бачили і не залишилося жодної таємниці, а у вас дві дочки", "Друга Волочкова", "А мені здається, розсунеш ноги і отримаєш результат", "Це приблизно я, коли показую, як вмію танцювати після одного келиха","Лобода у нас п'яниця", - пишуть в мережі.

Лобода показала шпагат у вульгарному вбранні
Лобода показала шпагат у вульгарному вбранні
Лобода показала шпагат у вульгарному вбранні
Лобода показала шпагат у вульгарному вбранні
Лобода показала шпагат у вульгарному вбранні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода викликала суперечки фотосесією в купальнику зі шкіряним верхом. Деякі порадили їй худнути в області стегон, адже співачку знімали з невдалого ракурсу.

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Автор
Марія Дідик
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Популярная украинская певица, которая забила на украину и идеалы майдана)))))
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