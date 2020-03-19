Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розлютила шанувальників дивними фото в вульгарному вбранні. На них вона постала в досить дивних позах.

Провокаційні фото Лобода розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

"Всі у вас вже все бачили і не залишилося жодної таємниці, а у вас дві дочки", "Друга Волочкова", "А мені здається, розсунеш ноги і отримаєш результат", "Це приблизно я, коли показую, як вмію танцювати після одного келиха","Лобода у нас п'яниця", - пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода викликала суперечки фотосесією в купальнику зі шкіряним верхом. Деякі порадили їй худнути в області стегон, адже співачку знімали з невдалого ракурсу.

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