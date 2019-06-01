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Лобода розбурхала мережу "вагітним" фото

1.6тЧитати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників відвертим фото.

У Міжнародний день дітей вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram знімок, на якому позує на одному з останніх місяців вагітності.

"Невблаганно швидко проходить час... і наша Тіля вже бігає", – підписала співачка під знімком, викликавши ажіотаж.

Новини
"Українське коріння": Лобода розбурхала мережу відвертим фото

У коментарях багато хто написав, що вона дуже смілива, раз викладає такі фото. Одним з перший на цей кадр відреагував російський шоумен і чоловік Алли Пугачової Максим Галкін.

"Світлано, ну ти смілива! Таке фото. Я навіть не відразу зрозумів, чиї руки, чиї ноги і чий живіт", – написав Галкін.

Лобода розбурхала мережу "вагітним" фото

"Не встигнете озирнутися, як вона заміж втече", "Тільда Тілевна", "Які руки страшні, пипец", "А що з руками? Вени які", "Здоров'я крихітці", – написали шанувальники.

Лобода розбурхала мережу "вагітним" фото
Лобода розбурхала мережу "вагітним" фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, співачка народила другу дочку в одному з кращих госпіталів Лос-Анджелеса (США). Пологи приймали одразу дев'ять фахівців, при цьому в пологовому залі артистка перебувала одна.

На сторінках таблоїдів є думка, що Світлана Лобода була вагітною від соліста культового німецького рок-гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Світлана Лобода і дочка Тільда

Світлана Лобода і дочка Тільда

Instagram @lobodaofficial

Неодноразово в мережі обговорювалися чутки, що батьком дитини є один із українських поп-виконавців, водночас як ім'я Тілля Ліндеманна використовується "для відводу очей". Нещодавно вона вперше показала фотографію молодшої дочки.

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Особи
Світлана ЛободаМаксим ГалкінТілль Ліндеманн
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнесфотографиидіти
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