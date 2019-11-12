Лобода розбурхала мережу оголивши груди: гаряче фото

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників новим фото. На ньому вона позувала лежачи ледь прикривши свої груди.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

bellissimotv.ru

"Господи, занадто добре думаєш про себе", "Ви нас обманюєте, на фото мужик", "Тілль порадував", "Це фото кайф просто", - коментують знімок шанувальники співачки.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Світлана Лобода осоромилася на премії "Золотий грамофон". Так, під час виступу у артистки вийшла з ладу звукова апаратура і відірвався мікрофон.

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