Головна Новини
12 листопада • оновлено в 17:23
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Лобода розбурхала мережу оголивши груди: гаряче фото

1.1т
Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, розбурхала шанувальників новим фото. На ньому вона позувала лежачи ледь прикривши свої груди.

Знімок артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Лобода розбурхала мережу оголивши груди: гаряче фото

bellissimotv.ru

Новини
"Як навчатися автопрому в "Жигулів": Шнуров публічно принизив Лободу

"Господи, занадто добре думаєш про себе", "Ви нас обманюєте, на фото мужик", "Тілль порадував", "Це фото кайф просто", - коментують знімок шанувальники співачки.

Лобода розбурхала мережу оголивши груди: гаряче фото
Лобода розбурхала мережу оголивши груди: гаряче фото
Лобода розбурхала мережу оголивши груди: гаряче фото
Лобода розбурхала мережу оголивши груди: гаряче фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, Світлана Лобода осоромилася на премії "Золотий грамофон". Так, під час виступу у артистки вийшла з ладу звукова апаратура і відірвався мікрофон.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
2
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel