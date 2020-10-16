Лобода повернулася в Україну перед днем народження і зробила зізнання

Українська співачка Світлана Лобода, яка проживає і виступає в Росії, напередодні свого 38-річчя (18 жовтня, – Ред.) неочікувано прилетіла до Києва.

Артистка зізналася фоловерам в Instagram, що повернулася в Україну, тому що їй захотілося подихати "рідним повітрям".

"За 3 дні до дня народження захотілося подихати рідним київським повітрям, побродити по вуличках, підвести підсумки і підготуватися до нового стрибка", – написала Лобода.

Лобода раптово приїхала до Києва. Instagram Світлани Лободи

У коментарях фанати запропонували їй більше не їхати до Росії і залишитися в Україні: "І дихайте київським повітрям, навіщо вам московське", "Нехай все вийде, кияночко".

Інші ж звернули увагу на зовнішній вигляд Лободи, зокрема на її худорлявість і вагу.

"Яка ж худа, просто жах", "Зовсім не їсте!", "Дуже схудла, навіть надмірно, ноги не повинні бути такими", – прокоментували інші.

Лобода повернулася в Україну перед своїм днем народження. Instagram Світлани Лободи

Відзначимо, 37-річна Світлана Лобода має двох дочок – 9-річну Евангеліну, яка народилася від хореографа Андрія Царя, і 2-річну Тільду. Шанувальники співачки впевнені, що батьком другої дитини є соліст німецької групи "Rammstein" Тілль Ліндеманн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Світлана Лобода вперше показала обличчя 2-річної дочки Тільди.