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Лобода поскаржилася на бідність у Росії

2.2тЧитати матеріал російською

Опальна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, поскаржилася на відсутність грошей на розкіш.

Про це вона розповіла в ефірі шоу "Вечірній Ургант", де ведучий зауважив, що вона не носить золоті прикраси і діаманти (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Живемо з божою поміччю, працюємо, на колечка збираємо. Це все біжутерія дешевенька. Я не люблю золото, а діаманти мені не дарують. Я не заробила грошей ані на кільця, ані на літаки, ані на діаманти", – скромно посміялася Лобода у відповідь на запитання Урганта.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

скріншот

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Вона уточнила, що витрачає всі зароблені гроші на шоу, з яким виступає в Росії і за кордоном.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно на бідність в Росії скаржилася співачка українського походження Лоліта Мілявська, розповівши, що Пенсійний фонд РФ зможе виплачувати їй дуже маленьку пенсію.

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Особи
Світлана ЛободаІван Ургант
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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