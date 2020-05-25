Лобода показала обличчя без фотошопу після звинувачень у пластиці: як виглядає

Українська співачка Світлана Лобода, яка зараз живе й працює в Росії, показала, як виглядає без фотошопу.

Фотографії знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Світлана Лобода rigathisweek.lv

Так, на фото Світлана сфотографувала своє обличчя зблизька з мінімум макіяжу. Знімок Лобода супроводила постом, в якому спростувала чутки про пластичні операції.

"Кажуть, на карантині встигла зробити пластику обличчя й зменшити ніс. Вирішила показати фото без ретуші. Посвіжіла, помолодшала завдяки здоровому режиму й повноцінному сну, начебто ніяких змін не виявлено. Дякую батькам за гени, та ретушерам за особливу старанність, яка призводить до чуток про слабкість, яку я нібито маю до пластичних хірургів", – написала Лобода.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що продюсер Світлани Лободи Нателла Крапівіна розповіла, скільки заробляє співачка на корпоративах.