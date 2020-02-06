Лобода після скандального кліпу Ліндеманна заявила, що знає собі ціну

Співачка Світлана Лобода на тлі скандальної прем'єри кліпу Тилля Ліндеманна на пісню Platz Eins опублікувала цитату актриса Шерон Стоун.

У своєму Instagram -аккаунті артистка поділилася черговим фотознімком з відпочинку, поставши перед передплатниками в купальнику, додавши до фото філософський вислів і свій коментар.

"Шерон Стоун:" Жінка повинна завжди знати собі ціну - але ніколи не називати її "сподіваюся, Ви теж так вважаєте, дівчатка", - написала Лобода.

Як повідомлялося раніше, рок-музикант Тілль Ліндеманн випустив скандальний відеокліп, в якому містяться сцени насильства і збочені форми сексу.

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