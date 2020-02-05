Лобода після шокуючого кліпу коханця показала його доньку

Популярна українська співачка Світлана Лобода показала свою доньку Тільду від знаменитого музиканта Тілля Ліндеманна, який тільки напередодні презентував шокуючий кліп.

Знімок вийшов незабаром після відео "Platz Eins".

Відзначається, що зараз співачка продовжує насолоджуватися відпочинком в теплих краях разом з двома своїми дочками.

Вона показала фото з маленькою Тільдою, яка народилася в травні 2018 року в Лос-Анджелесі імовірно від Тілля Ліндеманна, соліста легендарної групи Rammstein.

Досі Лобода продовжує приховувати обличчя дитини, але на фото видно, що дівчинка вже сильно підросла.

У коментарях багато шанувальників Лободи висловили своє захоплення тим, яка гарна у неї дитина, називають її "солодкою булочкою" і "пиріжечком".

Нагадаємо, що раніше Тілль Ліндеманн розлютив мережу продажем за гроші свого відео "Platz Eins" без цензури.

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