Лобода осоромилася на "Золотому грамофоні" в Пітері. Відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії осоромилася на премії "Золотий грамофон". Так, під час виступу у артистки вийшла з ладу звукова апаратура і відірвався мікрофон.

Співачка змушена була притримувати пристрій рукою протягом усієї пісні, пише "Super.ru".

Світлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Відвідувачі премії зазначили, що практично всі артисти співали під фонограму. Крім того, концерт тривав лише дві години, незважаючи на те, що повинен був йти на годину довше.

Також на заході так і не виступив Микола Басков, який був заявлений у програмі. Артист запізнився через участь в ювілеї Олександри Пахмутової в Москві та літака, який не вилетів вчасно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшло інтерв'ю Світлани Лободи скандальній журналістці Ксенії Собчак. Співачка розповіла про свої стосунки з Ліндеманном, а також поміркувало про ситуації між Україною і Росією.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!