Лобода осоромилася на "Золотому грамофоні" в Пітері. Відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії осоромилася на премії "Золотий грамофон". Так, під час виступу у артистки вийшла з ладу звукова апаратура і відірвався мікрофон.
Співачка змушена була притримувати пристрій рукою протягом усієї пісні, пише "Super.ru".
Світлана Лобода
instagram.com/lobodaofficial
Відвідувачі премії зазначили, що практично всі артисти співали під фонограму. Крім того, концерт тривав лише дві години, незважаючи на те, що повинен був йти на годину довше.
Також на заході так і не виступив Микола Басков, який був заявлений у програмі. Артист запізнився через участь в ювілеї Олександри Пахмутової в Москві та літака, який не вилетів вчасно.
⚡️Премія "Золотий Грамофон", яка вчора пройшла в Санкт-Петербурзі, стала предметом гніву і обурення глядачів. Люди вимагають від організаторів пояснень: чому замість заявлених двох концерт тривав три години, артисти виступали під "фанеру", а провідні вели себе непрофесійно. Плюс, за їхніми словами, протягом усього вечора спостерігалися і накладки - так, під час виступу Світлани Лободи @lobodaofficial у неї вийшла з ладу звукова апаратура і відірвався мікрофон. Співачка змушена була притримувати пристрій рукою протягом усієї пісні. Відео інциденту в своєму інстаграме поділився танцюрист колективу Миколи Баскова @nikolaibaskov. До слова, сам Басков в той вечір взагалі не вийшов на сцену - артист запізнився через участь в ювілеї Олександри Пахмутової в Москві і не вилетів вчасно літака. # золотойграммофон # лобода # басків ⠀ А ви дивіться премію "Золотий Грамофон"?
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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вийшло інтерв'ю Світлани Лободи скандальній журналістці Ксенії Собчак. Співачка розповіла про свої стосунки з Ліндеманном, а також поміркувало про ситуації між Україною і Росією.
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