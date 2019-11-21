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21 листопада • оновлено в 21:11
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Лобода оголила груди у відвертому вбранні та нарвалася на критику

1.8т
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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе й працює в Росії, нарвалася на критику через відверте вбрання.

Зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram фотографію, на якій позує в золотій сукні з дуже глибоким декольте, що оголює груди, та розрізом до стегна.

Світлана Лобода

Світлана Лобода

instagram / lobodaofficial

Найпалкіші шанувальники почали розхвалювати вбрання та зовнішність співачки, але в коментарях виявилися й ті, хто був не згоден з такою думкою. Зокрема, деякі помітили, що фото вийшло невдалим.

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67-річна Аллегрова викликала суперечки через голі груди: відверті фото

❤️ready

Публікація від LOBODA (@lobodaofficial)

"Фото страшне", "Немає слів", "Зачіска якась облізла", "Якби сама вважала себе гарною – пішла б зі всього цього шоу-л**на ще років 5 тому", – розкритикували користувачі.

Лобода оголила груди у відвертому вбранні та нарвалася на критику
Лобода оголила груди у відвертому вбранні та нарвалася на критику
Лобода оголила груди у відвертому вбранні та нарвалася на критику

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лобода викликала суперечки фотосесією в купальнику зі шкіряним верхом. Деякі порадили їй худнути в області стегон, так як співачку знімали з невдалого ракурсу.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Світлана Лобода
Теги
шоу-бизнес Мода Краса фотографии фотосессія
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Старая сосна)))кому эта мочалка обслуживающая папиков по баням нужна?))))
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