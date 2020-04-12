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12 квітня • оновлено в 16:25
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Лобода несподівано розкрила подробиці особистого життя

4.6т
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Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, зізналася, що планує народити ще одну дитину.

Про це вона заявила в шоу "Алена, блин!". Крім того, вона розповіла про характер своєї молодшої дочки Тільди (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Лобода несподівано розкрила подробиці особистого життя

Скріншот з відео

"Тільда – розумна, з сильним характером. Вона блакитноока, з русявим волоссям. Якщо чогось їй хочеться, то домагається цього. Не любить, коли її сварять – одразу в сльози. З Євочкою такого не було. Вона навпаки дуже спокійна. Я кайфую, що у мене дівчатка. Хочеться хлопця. Не виключаю, що понароджую ще діток обов'язково. Діти – найкраще, що є від нас. Дітей має бути багато", – сказала Лобода.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на сторінках таблоїдів існує думка, що Світлана Лобода народила доньку від соліста культового німецького гурту Rammstein Тілля Ліндеманна, і ця новина раніше спричинила ажіотаж у соцмережах.

Неодноразово обговорювалися чутки, що батьком дитини є один з українських поп-виконавців, тоді як ім'я Ліндеманна використовується "для відводу очей". Нещодавно вона вперше показала фотографію молодшої дочки. Кожне нове фото з чоловіком викликало у шанувальників підозру, що це саме "той самий".

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Автор
Марія Дідик
Особа
Світлана Лобода
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