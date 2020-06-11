Лобода наростила гігантські нігті. Фото
Відома українська співачка, яка живе і працює в Росії, Світлана Лобода показала свій новий образ: артистка вирішила наростити гігантські нігті.
Знімки, які вона опублікувала в Instagram, викликали здивування у користувачів мережі.
"Нарощуємо нігті і в дорогу", – написала вона.
Одним сподобалося перетворення співачки. Однак були й ті, хто розкритикував такий вчинок.
"Просто кайф, без зайвих слів", "Фредді Крюгер відпочиває", – написали користувачі мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото Лободи без макіяжу і фотошопу.
Раніше Світлана Лобода зізналася, що планує народити ще одну дитину.