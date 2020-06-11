Лобода наростила гігантські нігті. Фото

люди 11:38, 11.06.2020 Оновлено: 12:56, 11.06.2020

Відома українська співачка, яка живе і працює в Росії, Світлана Лобода показала свій новий образ: артистка вирішила наростити гігантські нігті.

Знімки, які вона опублікувала в Instagram, викликали здивування у користувачів мережі.

"Нарощуємо нігті і в дорогу", – написала вона.

Новий образ співачки
Instagram Світлани Лободи

Одним сподобалося перетворення співачки. Однак були й ті, хто розкритикував такий вчинок.

"Просто кайф, без зайвих слів", "Фредді Крюгер відпочиває", – написали користувачі мережі.

Скріншот з Instagram-сторінки Світлани Лободи
Скріншот з Instagram-сторінки Світлани Лободи

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото Лободи без макіяжу і фотошопу.

Раніше Світлана Лобода зізналася, що планує народити ще одну дитину.

Коментувати
Шоу люди

Дивіться також

"Розповідають казки": у Криму вичерпано всі запаси прісної води

Депутати "Слуги народу" задекларували понад 1 млрд гривень готівки

Зеленському виписали штраф за порушення карантину

ЗСУ помстилися за побратимів і знищили російських найманців: є загиблі й поранені

Росію запідозрили у підготовці сепаратистського сценарію на півдні України