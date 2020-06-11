Лобода наростила гігантські нігті

Відома українська співачка, яка живе і працює в Росії, Світлана Лобода показала свій новий образ: артистка вирішила наростити гігантські нігті.

Знімки, які вона опублікувала в Instagram, викликали здивування у користувачів мережі.

"Нарощуємо нігті і в дорогу", – написала вона.

Новий образ співачки Instagram Світлани Лободи

Одним сподобалося перетворення співачки. Однак були й ті, хто розкритикував такий вчинок.

"Просто кайф, без зайвих слів", "Фредді Крюгер відпочиває", – написали користувачі мережі.

Скріншот з Instagram-сторінки Світлани Лободи

Скріншот з Instagram-сторінки Світлани Лободи

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі з'явилися фото Лободи без макіяжу і фотошопу.

Раніше Світлана Лобода зізналася, що планує народити ще одну дитину.

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