Головна Новини
Мова Язык
Спорт Lady

/ люди

Лобода і MARUV запалили на російському фестивалі: відео

2.2т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії виступила на російському фестивалі Russian Music Festival, який проходітл в Монте-Карло.

Крім неї на сцену вийшла епатажна українська співачка MARUV, пише Cosmopolitan.

Лобода і MARUV запалили на російському фестивалі: відео
Новини
"Божевілля! Нічого не змінюється!" Лоліта жорстко розкритикувала Зеленського

Серед гостей заходу також помітили Дарину Чаруша, Валерію Дергілеву, Анну Цуканова-Котт, Вадима Верника, гурт "Ленінград" та Іду Галич. Хедлайнерами заходу стали Світлана Лобода, яка вибрала сексуальне вбрання, і MARUV, одягнена в шкіряне плаття з високими розрізами до стегна.

Як писав OBOZREVATEL, українська співачка MARUV (Анна Корсун) опублікувала нові фото, в яких захопилася Росією.

Раніше, Світлана Лобода нарвалася на критику шанувальників через незвичайне відео.Так, на ньому зірка прочитала вірш російського поета Михайла Лермонтова "Хмари", спускаючись по Капітолійському пагорбі в Римі (Італія).

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особи
Світлана Лобода MARUV
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
16
4
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Махно Володимир
Махно Володимир
транс и шалава воссоединились!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Молодцы девчата, знай наших!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Уже лето заканчивается, а в новостной ленте ни разу не мелькнула информация о развлекательных мероприятиях в Киеве. Сплошь - про самоубийства, педофилов и ДТП. Ну иногда разбавляется пожарами или драками.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...