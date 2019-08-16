Лобода і MARUV запалили на російському фестивалі: відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії виступила на російському фестивалі Russian Music Festival, який проходітл в Монте-Карло.

Крім неї на сцену вийшла епатажна українська співачка MARUV, пише Cosmopolitan.

Серед гостей заходу також помітили Дарину Чаруша, Валерію Дергілеву, Анну Цуканова-Котт, Вадима Верника, гурт "Ленінград" та Іду Галич. Хедлайнерами заходу стали Світлана Лобода, яка вибрала сексуальне вбрання, і MARUV, одягнена в шкіряне плаття з високими розрізами до стегна.

Як писав OBOZREVATEL, українська співачка MARUV (Анна Корсун) опублікувала нові фото, в яких захопилася Росією.

Раніше, Світлана Лобода нарвалася на критику шанувальників через незвичайне відео.Так, на ньому зірка прочитала вірш російського поета Михайла Лермонтова "Хмари", спускаючись по Капітолійському пагорбі в Римі (Італія).

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