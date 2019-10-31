Лобода блиснула грудьми у відвертому вбранні: гаряче відео

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників на своєму концерті в Дубаї відвертим вбранням.

Так, вона танцювала на сцені в чорному комбінезоні з декольте до пупка, засвітивши груди. Свій образ зірка доповнила курткою з бахромою і срібними черевиками на підборах. Відповідне відео Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Світлана Лобода Фото: instagram/lobodaofficial

"Мої люди, моя публіка. Я так люблю вас, народ", – написала співачка під одним зі знімків з концерту.

Світлана Лобода з шанувальниками Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!