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31 жовтня • оновлено в 13:57
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Лобода блиснула грудьми у відвертому вбранні: гаряче відео

1.6т Читати матеріал російською

Українська співачка Світлана Лобода, яка живе і працює в Росії, вразила шанувальників на своєму концерті в Дубаї відвертим вбранням.

Так, вона танцювала на сцені в чорному комбінезоні з декольте до пупка, засвітивши груди. Свій образ зірка доповнила курткою з бахромою і срібними черевиками на підборах. Відповідне відео Лобода опублікувала на своїй сторінці в Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Світлана Лобода

Світлана Лобода

Фото: instagram/lobodaofficial

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"Мої люди, моя публіка. Я так люблю вас, народ", – написала співачка під одним зі знімків з концерту.

Світлана Лобода з шанувальниками

Світлана Лобода з шанувальниками

Фото: instagram/lobodaofficial

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Світлана Лобода показала пікантний знімок в трусах, через що нарвалася на критику користувачів.

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Світлана Лобода
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Украинцы,я вам запрещаю любоваться(и дроч.ить) на россиянок.Вам Фарион хватит.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
70rus Konstantinov, Дроч.ить не запретить!!! Украинец способен подроч.ить даже в Раде!!!
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