"Ліза затьмарить вас!" Донька Галкіна вразила інтелектуальними здібностями

Донька примадонни російської естради Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна Ліза здивувала шанувальників зіркової пари своїми інтелектуальними здібностями.

Так, на відео, яке Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram, вона поміркувати над вічним питанням, що ж з'явилося раніше: курка чи яйце (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Максим Галкін із донькою Лізою Фото з Instagram

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Зазначимо, що Ліза спочатку озвучила свої думки, але пізніше почала плутатися, коли батько поставив їй додаткові питання. Зрозумівши, що зайшла в глухий кут, донька зіркової пари несподівано вимовила: "Значить, першим був півень!". Брат же Лізи — Гаррі, заявив, що нічого не зрозумів.

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми Фото з Instagram

Шанувальники Галкіна прийшли в захват від відповіді Лізи, вони почали писати, що вона — геніальна дитина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ліза Галкіна присоромила зіркового тата за некоректні звернення.

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