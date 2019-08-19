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"Ліза затьмарить вас!" Донька Галкіна вразила інтелектуальними здібностями

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Донька примадонни російської естради Алли Пугачової і шоумена Максима Галкіна Ліза здивувала шанувальників зіркової пари своїми інтелектуальними здібностями.

Так, на відео, яке Галкін опублікував на своїй сторінці в Instagram, вона поміркувати над вічним питанням, що ж з'явилося раніше: курка чи яйце (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

"Ліза затьмарить вас!" Донька Галкіна вразила інтелектуальними здібностями

Максим Галкін із донькою Лізою

Фото з Instagram

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Зазначимо, що Ліза спочатку озвучила свої думки, але пізніше почала плутатися, коли батько поставив їй додаткові питання. Зрозумівши, що зайшла в глухий кут, донька зіркової пари несподівано вимовила: "Значить, першим був півень!". Брат же Лізи — Гаррі, заявив, що нічого не зрозумів.

"Ліза затьмарить вас!" Донька Галкіна вразила інтелектуальними здібностями

Максим Галкін і Алла Пугачова з дітьми

Фото з Instagram

Шанувальники Галкіна прийшли в захват від відповіді Лізи, вони почали писати, що вона — геніальна дитина.

"Ліза затьмарить вас!" Донька Галкіна вразила інтелектуальними здібностями
"Ліза затьмарить вас!" Донька Галкіна вразила інтелектуальними здібностями
"Ліза затьмарить вас!" Донька Галкіна вразила інтелектуальними здібностями
"Ліза затьмарить вас!" Донька Галкіна вразила інтелектуальними здібностями
"Ліза затьмарить вас!" Донька Галкіна вразила інтелектуальними здібностями
"Ліза затьмарить вас!" Донька Галкіна вразила інтелектуальними здібностями

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ліза Галкіна присоромила зіркового тата за некоректні звернення.

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Особа
Максим Галкін
Місце
Росія
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