Ліванов заявив, що Єфремов повинен відповідати за ДТП за законом

Російський актор Василь Ліванов прокоментував смертельну ДТП за участю Михайла Єфремова. Так, він заявив, що винуватець повинен відповісти за законом.

Про це повідомляє видання "Правда.ру". Зазначається, що таким чином Ліваном відреагував на лист театру "Современник", в якому колеги артиста попросили росіян "не гнобити" Єфремова і поставитися до нього зі співчуттям.

vokrug.tv

"Поведінка його колег цілком природна. Вони його колеги, товариші по життю, роботі. Звичайно, вони повинні реагувати як його товариші. Але існують ще загальноприйняті норми в суспільстві. Це трагедія, жахлива трагедія. Гине ні в чому не винна дуже хороша людина, судячи з усього. Неймовірне горе в сім'ї. Існує закон, державний закон, який оцінює те, що сталося. Значить, закон повинен діяти. Відповідати за законом", – зазначив артист.

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