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13 січня • оновлено в 11:42
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Литвинова продемонструвала травми після ДТП. Відео

1.6т
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Російська актриса театру та кіно Рената Литвинова, яку в день її народження 12 січня збив автомобіль, показала травмовану ногу.

Так, артистку зняла Ксенія Собчак на її святі в ресторані, яке вона провела ввечері після інциденту. Відповідне відео телеведуча опублікувала в особистих Instagram-сторіз (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Рената Литвинова

Рената Литвинова

Фото: instagram/renatalitvinovaofficiall

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На ролику можна розглянути, що нога Литвинової покрита величезними синцями. Вона прийшла на святкування свого дня народження короткій чорній сукні. Однак зазначимо, що актриса, попри травми, перебувала в прекрасному настрої. Рената спілкувалася з друзями, а також позувала з ними для фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярна російська актриса Олена Яковлєва розповіла про те, як постраждала на одному з одеських пляжів.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Рената Литвинова
Місце
Росія
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