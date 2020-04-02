Литвинова, Абрамович та інші: чим знамените особисте життя Земфіри

Російська співачка Земфіра спровокувала ажіотаж в мережі своїм новим синглом під назвою "Крим". Артистка заспівала про особисті стосунки і спільне життя з другою половинкою.

Останні 15 років (з 2005 року) Земфіра перебуває в тісних стосунках з актрисою Ренатою Литвиновою. OBOZREVATEL вирішив згадати цікаві моменти зі скандального особистого житті Земфіри.

Земфіра, Рената Литвинова і Ксенія Собчак Папарацці

Рената Литвинова

Любовна історія Земфіри і Литвинової є однією з найбільш сенсаційних в російському шоу-бізнесі. Разом вони почали з'являтися на публіці в 2005 році і відразу ж спровокували хвилю чуток про їх одностатевий роман. У ЗМІ неодноразово "гуляла" інформація про те, що Земфіра і Рената нібито розписувалися в Стокгольмі, і навіть замислювалися про усиновлення дитини, однак самі артистки цю інформацію емоційно спростовували і навіть погрожували журналістам судами.

При цьому зірки жодного разу офіційно не підтверджували інформацію про сімейні або інтимні зв'язки. Обидві жінки заявляють, що вони вважають один одного "геніями", "подарунками долі" і найближчими людьми.

Земфіра і Рената Литвинова Lenta.ru

"Я так захоплююся нею і віддаю навіть їй пальму першості. Я вважаю, що Земфіра – це якийсь дар. Якщо ставишся до людини, як до якогось дару, який тобі дали по життю, то не існує питань, хто перший, а хто другий ", – раніше заявляла Литвинова в інтерв'ю Ксенії Собчак, додавши, що вони з Земфірою вже дружать 15 років.

"Рената – унікум. Це інше – більше, ніж талант. Рената – моє все, і мене б не було без неї", – говорила також Земфіра, уточнюючи, що їх об'єднують "творчі і дружні відносини".

З ким Земфірі приписували романи

Роман Абрамович

Відомий російський мільярдер ніколи не приховував той факт, що є шанувальником творчості Земфіри. Абрамович не тільки відвідував концерти і презентації Земфіри, але і був меценатом, фінансово підтримував рок-виконавицю. Між ними були дружні та ділові стосунки, проте в 2004-2005 роках ЗМІ почали масово поширювати інформацію про романтичний зв'язок багатія і співачки.

Земфіра і Роман Абрамович spletnik.ru

У книзі Олега Кашина "Земфіра" автор також розповідав свою версію про відносини Абрамовича зі співачкою. За твердженням Кашина, роман тривав кілька років. Захоплення Земфірою підійшло до кінця, коли олігарх зустрів модель Дарину Жукову. Після розставання Земфіра нібито зверталася за допомогою до психіатра.

"У співачки стали розвиватися комплекси, вона довела себе до анорексії. На щастя, Рената Литвинова доклала всіх зусиль, щоб врятувати кохану подругу. Земфіра знайшла в її будинку притулок і ліки від серцевих ран", – писав автор книги, уточнюючи, що з подачі Абрамовича і просочилися чутки про одностатевий роман Земфіри з Литвиновою. Нібито це допомогло йому приховати факт роману з артисткою і не заплямувати репутацію.

Анастасія Калманович

Російська актриса Анастасія Калманович з 2000 року була продюсером і директором проекту Земфіра. В цей час народилася пікантна плітка про інтимний зв'язок двох жінок. У той же час Калманович пішла від свого чоловіка, російського підприємця Шабтая Калмановича, що ще більше підігріло чутки. Зараз відома актриса заперечує цей зв'язок і називає інші причини свого розлучення, тим більше що з 2009 року Земфіра і Анастасія розірвали і особисті, і робочі відносини.

Анастасія Калманович з Земфірою Експрес газета

В'ячеслав Петкун

На початку 2000-х в в ЗМІ з'явилася інформація про весілля Земфіри і лідера групи "Танці мінус" В'ячеслава Петкуна. Співачка робила натяки щодо свого ніжного ставлення до музиканта. Однак ця любовна історія була звичайним піар-ходом. Земфіра таким чином задовольнила спрагу гарячих новин про її особисте життя, яку відчували шанувальники і журналісти. Пізніше Петкун також підтвердив, що між ними ніколи не було любовного зв'язку.

Земфіра і В'ячеслав Петкун Експрес газета

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Земфіра скаржилася на нав'язливих фанатів, назвавши себе жертвою "ненормальних і схиблених людей".

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