Little Big зняли кліп про ненависть до 2020 року, що минає: у відео їли кажанів

Група Little Big представила новий новорічний кліп під назвою "S*ck My D*ck 2020", який присвятила своїй ненависті до року, що минає.

У картині знялися не тільки музиканти, але і популярні знаменитості. Відповідне відео виконавці опублікували на сторінці в YouTube (щоб подивитися кліп, доскрольте до кінця сторінки).

"Даний контент створений виключно в розважальних цілях без наміру поранити чиїсь почуття. Кліп є гімном ненависті до 2020 року – одного з найбільш складних і суперечливих років 21 століття", – сказано в описі.

Група Little Big представила новий новорічний кліп Газета.Ру

Так, за сюжетом, компанія зустрічає Новий рік і згадує те, чим запам'ятався 2020, що минає. На стіл подають страву з кажана, ялинка прикрашена іграшками у вигляді коронавірусу, а в подарунках виявляються виверження вулкана та пожежі.

Відзначимо, що в кліпі також знялися шоумен Гарік Харламов, стендап-комік Данила Поперечний і Олександр Гудков.

