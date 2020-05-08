Little Big вразили новим кліпом: яскраве відео

Російський гурт Little Big презентував новий кліп на пісню "Hypnodancer". Робота знята в стилі танцювальних хітів з 90-х.

У кліпі, який опублікували на YouTube-каналі гурту, взяли участь гуморист Олександр Гудков, комік Данила Поперечний і багато інших.

Скріншот з відео

За сюжетом кліпу, фронтмен гурту Ілля Прусікін гіпнотизує відвідувачів казино танцем, в той час як інші учасники групи грабують їх.

Скріншот з відео

Однак пізніше виявляється, що таким прийомом володіє не тільки Little Big, в результаті чого Прусікін вступає в танцювальну сутичку з лідером гурту The Hatters Юрієм Музиченко.

"Дуже круто!", "Ульотний кліп, особливо кінцівка", "Як перестати це дивитися? Шедевр, іншого і не очікував", "Соня така красива", "Не фанат пісень, але обожнюю їхні кліпи!" , "Little Big піднімається все вище і вище! Якість зйомки, ідея, сюжет - все дуже круто", - коментують відео в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ілля Прусікін, лідер гурту Little Big, який повинен був представляти Росію на Євробаченні 2020 року, не хоче брати участь в музичному конкурсі наступного року. Він заявив, що є безліч артистів, які зможуть гідно виступити.