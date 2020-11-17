Little Big розповіли, чи поїдуть на Євробачення 2021 від Росії

Російський гурт Little Big має намір брати участь в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення 2021.

Про це повідомив соліст колективу Ілля Прусікін в інтерв'ю радіо Energy. За словами знаменитості, гурт повинен буде знову проходити внутрішній відбір й представити кілька нових пісень. Адже перемога Little Big у відбірковому турі на Євробачення у 2020 році, не дає гарантії потрапляння на конкурс.

"Це ж конкурс. Треба підготуватися. Багато хто думає, що ми автоматично їдемо у 2021 році, але це не так. Потрібна пісня. Ми її можемо записати найближчим часом. Ми здамо кілька пісень. Якщо вийде, то ми поїдемо. Якщо не вийде, то не поїдемо. Все-таки відбір йде. У нас як такого плану немає, але шанс, що поїдемо, є. Пісні ми здавати будемо, як там далі піде – незрозуміло", – заявив Прусікін.

Гурт Little Big Instagram Іллі Прусікіна

Нагадаємо, Little Big були обрані з піснею Uno як представники Росії на Євробаченні 2020 року, яке повинно було пройти в Роттердамі, але було скасовано через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ілля Прусікін, лідер гурту Little Big, яка повинен був представляти Росію на Євробаченні 2020 року, заявляв, що не хоче брати участь в музичному конкурсі наступого року. За його словами, є безліч артистів, які зможуть гідно виступити.