Little Big прострочила подачу пісні на "Євробачення": що чекає гурт

Російський гурт Little Big прострочив подачу пісні і кліпу для участі в міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2020".

Колектив вирішив викласти композицію 12 березня на передачі "Вечірній Ургант" на Першому каналі, повідомляє ТАСС.

instagram.com/littlebigband

Ніяких санкцій за пізню прем'єру не буде - колектив надав в Європейський мовний союз всі необхідні документи та інформацію про пісню для участі в конкурсі, а публічний анонс композиції в зазначений термін не є обов'язковою вимогою.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про те, що гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, стало відомо 2 березня. Російський шоу-бізнес бурхливо відреагував на участь колективу в конкурсі.

До офіційної заяви Першого каналу щодо представника Росії на Євробаченні, деякі ЗМІ повідомили, що на конкурсі РФ буде представляти Олександр Панайотов. Пізніше з'ясувалося, що інформація виявилася фейком.

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