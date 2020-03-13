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13 березня • оновлено в 08:45
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Little Big представили пісню Uno на Євробачення-2020: реакція мережі. Відео

6.5т
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Гурт Little Big, який представлятиме Росію на Євробаченні-2020, 12 березня презентував пісню Uno, з якої поїде на конкурс. Відео викликало бурхливу реакцію в мережі.

Ролик був опублікований на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

Little Big

Little Big

teleprogramma.pro

Буквально за кілька годин відео переглянули понад 500 тисяч, а користувачі залишають захоплені коментарі.

Примітно, що більшість зізнається, що спочатку були розчаровані в пісні, проте, прослухавши трек кілька разів, кардинально змінили свою думку.

"Я збилася з рахунку. Скільки разів я вже подивилася? А з першого не зайшла", "Спочатку засмутилася, що ця пісня. А тепер не можу зупинитися", "Це вірус", "Не можу зупинитися слухати і дивитися", "Наш шедевр ", – писали користувачі.

У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео
У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео
У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео
У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео
У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео
У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео
У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео
У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео
У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео
У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео
У мережі ажіотаж навколо пісні Little Big для Євробачення. Відео

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, про те, що гурт Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, стало відомо 2 березня. Російський шоу-бізнес бурхливо відреагував на участь колективу в конкурсі.

До офіційної заяви Першого каналу про представника Росії на Євробаченні, деякі ЗМІ повідомили, що на конкурсі РФ буде представляти Олександр Панайотов. Пізніше з'ясувалося, що інформація виявилася фейком.

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Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Євробачення-2020
Місце
Росія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
в ответ украинцам надо срочно покрасить все заборы в цвет флага...
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Поначалу я не поняла, с первого раза не дошло...Самим не смешно?
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Mega Death
Mega Death
Люсяо Люся, От одного названия - Конкурс Евровидение, уже смешно становится)))
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