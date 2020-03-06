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6 березня • оновлено в 13:48
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Little Big не поїхали на Євробачення-2019 через Лазарєва: Кіркоров зробив зізнання

3.6т
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Російський співак Філіп Кіркоров розповів, що гурт Little Big хотів брати участь в Євробаченні-2019, однак тоді артистам відмовили через Сергія Лазарєва.

Про це Кіркоров розповів в інтерв'ю КП.

Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров

mk.ru

Так, за словами артиста, минулого року Little Big запізнилися – канал "Росія" вже вибрав Лазарєва.

"На той момент каналом "Росія" вже було прийнято рішення з приводу Лазарєва. Від мене тоді вже нічого не залежало, тому я їм сказав: "Хлопці, ви трохи запізнилися, готуйтеся до наступного року!", – згадує Кіркоров.

Сергій Лазарєв

Сергій Лазарєв

sputnik.md

При цьому співак зазначив, що Little Big йому подобаються:

"Я завжди за креатив, за авангард і, чесно кажучи, вітаю вибір Костянтина Львовича Ернста. Наскільки я знаю, відправити Little Big на "Євробачення" було його рішенням. Я навіть не сумніваюся в правильності цього рішення, воно абсолютно вірне".

Little Big

Little Big

24smi.org

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Володимир Жириновський поділився відео, на якому виконав запальний танець під трек гурту Little Big Faradenza.

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Автор
Анна Міхно
Особи
Філіп Кіркоров Сергій Лазарєв
Місце
Росія
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