Головна Новини
3 березня • оновлено в 05:33
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Little Big їдуть на Євробачення від Росії: найзнаменитіші кліпи гурту

1.3т
Читати матеріал російською

Популярна російська група Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, яке пройде в середині травня в Нідерландах.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідоміші кліпи колективу.

Little Big

Little Big

instagram.com/littlebigband

Гурт Little Big був створений в 2013 році в Санкт-Петербурзі Іллею Прусікіним. Колектив іменує себе сатиричною арт-колаборацією.

Однією з найпопулярніших робіт гурту є пісня "Skibidi".

I`m OK

Більше 80 мільйонів переглядів набрав кліп на пісню "LollyBomb", в якому гурт висміяв Кім Чен Ина.

Однією з найбільш скандальних робіт групиурту є кліп на пісню "Life in da trash".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Євробачення-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марія Дідик
Тема
Євробачення-2020
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги