Little Big їдуть на Євробачення від Росії: найзнаменитіші кліпи гурту

Популярна російська група Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, яке пройде в середині травня в Нідерландах.
OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідоміші кліпи колективу.
Little Big
instagram.com/littlebigband
Гурт Little Big був створений в 2013 році в Санкт-Петербурзі Іллею Прусікіним. Колектив іменує себе сатиричною арт-колаборацією.
Однією з найпопулярніших робіт гурту є пісня "Skibidi".
I`m OK
Більше 80 мільйонів переглядів набрав кліп на пісню "LollyBomb", в якому гурт висміяв Кім Чен Ина.
Однією з найбільш скандальних робіт групиурту є кліп на пісню "Life in da trash".
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Міжнародний пісенний конкурс Євробачення в 2020 році пройде в місті Роттердам (Нідерланди).
Нагадаємо, що переможцем Євробачення-2019 став представник Нідерландів Дункан Лоуренс з піснею Arcade.
У 2019 Україна не брала участь у пісенному конкурсі Євробачення через скандал з MARUV.
У 2020 році Україну представлятиме група Gо_A з піснею "Соловей".
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