Little Big їдуть на Євробачення від Росії: найзнаменитіші кліпи гурту

Популярна російська група Little Big представить Росію на Євробаченні-2020, яке пройде в середині травня в Нідерландах.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідоміші кліпи колективу.

Little Big instagram.com/littlebigband

Гурт Little Big був створений в 2013 році в Санкт-Петербурзі Іллею Прусікіним. Колектив іменує себе сатиричною арт-колаборацією.

Однією з найпопулярніших робіт гурту є пісня "Skibidi".

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Більше 80 мільйонів переглядів набрав кліп на пісню "LollyBomb", в якому гурт висміяв Кім Чен Ина.

Однією з найбільш скандальних робіт групиурту є кліп на пісню "Life in da trash".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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