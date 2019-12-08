Українська співачка Софія Ротару, яку зацькували через повернення до Росії, все-таки виступила на "Пісні року".

Відео, знятим під час появи артистки біля входу концертно-розважального комплексу "ВТБ Арена", поділився в своєму Instagram СтарХит.

"Її тут чекали, напевно, більше всіх. Софія Ротару приїхала на "Пісню року". Виглядає приголомшливо, настрій відмінний всім злим язикам на зло. За лаштунками Софія Михайлівна зустрілася і поспілкувалася з другом – Філіпом Кіркоровим. І вся в квітах і компліментах покинула захід", – пише видання.

Втім в коментарях більшість користувачів негативно поставилися до приїзду української співачки, назвавши Ротару зрадницею.

Однак, незважаючи на негативну реакцію багатьох користувачів, у мережі з'явилися й інші відео з виступу співачки, на яких видно, що російські глядачі із захопленням реагують на виступ Ротару і буквально засипали її букетами квітів.

Софія Ротару КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнув бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. З його слів, інтерв`ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

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