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8 грудня • оновлено в 11:27
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"Лицемірна зрадниця": виступ Ротару в Москві розлютив мережу

8.2т
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Українська співачка Софія Ротару, яку зацькували через повернення до Росії, все-таки виступила на "Пісні року".

Відео, знятим під час появи артистки біля входу концертно-розважального комплексу "ВТБ Арена", поділився в своєму Instagram СтарХит.

"Її тут чекали, напевно, більше всіх. Софія Ротару приїхала на "Пісню року". Виглядає приголомшливо, настрій відмінний всім злим язикам на зло. За лаштунками Софія Михайлівна зустрілася і поспілкувалася з другомФіліпом Кіркоровим. І вся в квітах і компліментах покинула захід", – пише видання.

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Втім в коментарях більшість користувачів негативно поставилися до приїзду української співачки, назвавши Ротару зрадницею.

"Лицемірна зрадниця": виступ Ротару в Москві розлютив мережу
"Лицемірна зрадниця": виступ Ротару в Москві розлютив мережу
"Лицемірна зрадниця": виступ Ротару в Москві розлютив мережу
"Лицемірна зрадниця": виступ Ротару в Москві розлютив мережу
"Лицемірна зрадниця": виступ Ротару в Москві розлютив мережу
"Лицемірна зрадниця": виступ Ротару в Москві розлютив мережу
"Лицемірна зрадниця": виступ Ротару в Москві розлютив мережу
"Лицемірна зрадниця": виступ Ротару в Москві розлютив мережу
"Лицемірна зрадниця": виступ Ротару в Москві розлютив мережу

Однак, незважаючи на негативну реакцію багатьох користувачів, у мережі з'явилися й інші відео з виступу співачки, на яких видно, що російські глядачі із захопленням реагують на виступ Ротару і буквально засипали її букетами квітів.

Софія Ротару

Софія Ротару

КП

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2018 році Ротару відмовилася від участі в масштабному концерті "Пісня року" в Росії через введення в Україні воєнного стану після обстрілу країною-агресором українських кораблів і захоплення військовополонених.

Нещодавно стало відомо, що артистка візьме участь в зйомках музичної премії "Пісня року", а також виступить на фестивалі "Легенди ретро FM". У Росії накинулися на Ротару, дорікнув бажанням заробити грошей.

Концертний директор Сергій Лавров заявив, що артистка ніколи не спонсорувала АТО. З його слів, інтерв`ю сестри Ліди – повна підстава і брехня журналістів жовтої преси.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Софія Ротару
Місце
Росія
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Ufo Dan
Ufo Dan
"Лицемерная предательница": выступление Ротару в Москве разозлило сеть... Странно, что "патриоты" только сейчас "проснулись". А чего в 2014 году, когда случился Иловайский "котёл" и погибло много её соотечественников, "патриоты" не возмущались, что эта старая калоша помчалась ублажать убийц и чуть не попала в авиакатастрофу (https://www.passion.ru/news/znamenitosti/sofiya-rotaru-chut-ne-popala-v-aviakatastrofu-20-10-2014.htm). На Родине эту двустульежопую "артистку" продолжали с почтением называть Софья Михайловна. А она, попутав берега, продолжала колесить по залесью, "рубить капусту" под "фанеру" и пользоваться привилегиями "народной артистки". И всё это время это почему-то никого не возмущало..
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Большинству в России, пофиг на Украину и её проблемы. Любит народ Ротару, ну и ладно. Пусть выступает на радость людям.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Сеть совершенно не разозлило выступление Ротару. Сети по х...(все равно) ,где выступает Ротару .Обоз,будьте политкорректней в своих заголовках.
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Ященко Олег, И я о том же. А обоз ,десяток комментов неуравновешенных людей вставил ,обозвав их "Сетью"
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Ященко Олег
Ященко Олег
Турчинов козалуп, правильно, большинству народу в Украине пофиг, что делает она на Расеи. Пусть там от ее песен скачут.
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