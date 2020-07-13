Літні люди повторили популярні обкладинки музичних альбомів

Люди похилого віку з будинку престарілих Sydmar Lodge в Англії відтворили відомі обкладинки музичних альбомів.

Таку ідею придумав координатор заходів закладу Роберт Спекер, аби зайняти літніх людей під час карантину, пише Jewish News (щоб переглянути фото, доскрольте до кінця сторінки).

Спекер виклав у соцмережах знімки, на яких жителі Sydmar Lodge перевтілюються в Адель, Девіда Бові, Брюса Спрінгстіна або медсестру, зображену на платівці Enema of the State групи Blink 182.

21, Адель Jewish News

Бабусям і дідусям сподобалася така ідея. Одна з мешканок будинку престарілих Шейла Соломонс під час зйомки розбиває свою тростину, пародіюючи басиста The Clash, що трощить свою підставку для мікрофона на обкладинці London Calling.

London Calling, The Clash Jewish News

Спекер пояснив, що своїм проєктом хотів просто розважити резидентів Sydmar Lodge, адже вони понад 4 місяці не бачили своїх близьких.

"Я створив цей проєкт, щоб зробити їх щасливими, і я думаю, що сім'ям моделей це сподобалося. Навіть онуки розміщують в соцмережі фото своїх бабусів і дідусів, але через ризики захворіти на коронавірус, літні люди можуть бути в закритому режимі ще довго. Я хочу, щоб вони провели весело цей час", – відзначив Спекер.

Aladdin Sanea, Девід Бові Jewish News

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Мадонна Jewish News

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Як повідомляв OBOZREVATEL, люди похилого віку найбільш уразливі до коронавірусу, оскільки у їхньому організмі знижена кількість специфічних молекул, що відносяться до мікроРНК.