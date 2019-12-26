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26 грудня • оновлено в 06:25
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"Лисому" з гурту "Непара" – 46 років: куди зник і як зараз виглядає

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26 грудня свій день народження святкує екс-соліст гурту "Непара" Олександр Шоуа.

Цього року артистові виповнюється 46 років. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, куди зник співак після хвилі неймовірної популярності і як зараз виглядає.

Гурт "Непара"

Гурт "Непара"

Радіо Дача

Новини
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Олександр народився в 1973 році в місті Очамчира, Абхазія. Почав свою музичну кар'єру, як бек-вокаліст, клавішник і аранжувальник поп-гурту "Араміс".

Однак популярність до Шоуа прийшла після того, як у 2002 році разом з Вікторією Талишинською він створив дует "Непара".

Гурт "Непара"

Гурт "Непара"

Яндекс.Музика

Гурт гастролював по містах і випускав пісні, які миттєво потрапляли в кращі хіт-паради. А композиції "Другая причина", "Плач и смотри", "Они знакомы давно" відразу після прем'єри перетворювалися в хіти.

Гурт "Непара"

Гурт "Непара"

zirka.su

Втім, у 2012 році "Непара" розпалася, а Олександр почав сольну кар'єру. Правда, затьмарити успіх гурту Шоуа так і не вдалося.

Гурт "Непара"

Гурт "Непара"

lemurov.net

Можливо, саме тому в 2013 році Олександр і Вікторія знову спробували відновити діяльність в рамках дуету "Непара". Однак підняти популярність на колишній рівень гурту вже не вдалося, і він знову розпався.

Гурт "Непара"

Гурт "Непара"

КП

Як виявилося, причиною розпаду колективу стало небажання Вікторії.

"Дівчинка живе за містом, в гарному будинку, все у неї добре. Ніякого прагнення, щоб було краще, у неї немає. Мене це стало дратувати. Небажання рухатися, небажання приїхати на ефір, записати, займатися в кінці-кінців",говорив в коментарі Муз-Тв Шоуа.

Гурт "Непара"

Гурт "Непара"

rusradio.ua

Зараз співак знову почав виступати сольно. У 2019 році артист випустив пісню "Останови меня".

"Я розумію, що мої пісні не звучатимуть так голосно. Але це поки що. Нехай я зараз розвернувся в протилежний бік свого життя від того, що робила "Непара". Все одно я займаюся музикою",каже Олександр.

Втім, судячи з Instagram Шоуа, зрідка вони все-таки знову виступають разом з Вікторією в дуеті "Непара". Наприклад, в березні цього року у гурту був концерт в Москві.

Уже декілька років Шоуа одружений на жінці на ім'я Наталя, з якою виховує спільну дочку Таїсію.

Олександр Шоуа з дружиною Наталією

Олександр Шоуа з дружиною Наталією

Instagram @alexandershoua

Фотографіями з донькою і дружиною Олександр зрідка ділиться на своїй сторінці в Instgram.

Олександр Шоуа з дружиною Наталією та донькою

Олександр Шоуа з дружиною Наталією та донькою

Instagram @alexandershoua

До речі, співак – досить активний користувач соцмереж. А за його сторінкою в Instagram стежить понад 120 тисяч підписників.

Олександр Шоуа

Олександр Шоуа

Instagram @alexandershoua

У соцмережі Шоуа можна побачити знімки з виступів, а також фото із зірковими колегами – Леонідом Агутіним, Еміном, Юлією Барановською, Валерією та іншими.

Олександр Шоуа і Юлія Барановська

Олександр Шоуа і Юлія Барановська

Instagram @alexandershoua

Олександр Шоуа і Валерія

Олександр Шоуа і Валерія

Instagram @alexandershoua

Олександр Шоуа і Леонід Агутін

Олександр Шоуа і Леонід Агутін

Instagram @alexandershoua

Олександр Шоуа і Емін

Олександр Шоуа і Емін

Instagram @alexandershoua

Олександр Шоуа

Олександр Шоуа

Instagram @alexandershoua

Олександр Шоуа

Олександр Шоуа

Instagram @alexandershoua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінилася Олена Третьякова з "Ранеток" за п'ять років — саме стільки минуло з моменту виходу останньої серії серілу.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
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