"Лиса" Лоліта налякала шанувальників образом у новому відео

Крістіна Долматова люди 16:34, 3.06.2020

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська представила в мережі тизер кліпу на нову пісню "Кислород".

Відповідне відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. У ньому можна побачити лису ляльку Лоліти в "розібраному" вигляді, яка була поміщена в коробку (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Лоліта Мілявська
Фото: popcornnews.ru
Лоліта презентувала пісню "Кислород"
Скріншот з відео

Зазначимо, що підписників дуже налякав такий образ Лоліти, попри те, що сама пісня їм сподобалася.

"Пісня класна, але дивитися моторошно", "Я аж злякалася, коли раптово побачила", "Образ старшний, тому кліп оцінюю у 2 бали. До пісні питань немає", "О, як я злякалася. Пісню можна слухати, але не дивитися це", – написали люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська співачка українського походження Лоліта Мілявська розповіла, як жила в Москві після переїзду з Києва.

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