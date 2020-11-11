Лірник про смерть доньки: я три місяці ні з ким не розмовляв – це було страшно

Український шоумен й актор Антон Лірник розповів, як пережив страшну трагедію – смерть своєї восьмирічної доньки Марії. Дівчинка померла від раку мозку 15 років тому.

За словами знаменитості, втрата дитини позначилася на його стосунках із першою дружиною, незабаром після смерті доньки вони розлучилися. Сам артист тривалий час не міг ні з ким розмовляти й навіть переїхав до Німеччини. Відволіктися від страшних думок йому допомагала робота – він повністю занурився в письменство. Про це Лірник розповів в інтерв'ю YouTube-програмі "Между нами" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Я зараз можу говорити про це вже дійсно спокійно, тому що пройшло вже досить багато часу – 15 років... А тоді я три місяці ні з ким не розмовляв. Я поїхав до Німеччини. І слава Богу, що я опинився в місці, де практично ніхто навколо не говорив зрозумілою мені мовою. Я просто ізолював себе від людей, я нікому не дзвонив і не писав. Ми цю трагедію переживали не разом з дружиною. У нас вже були досить натягнуті стосунки, шлюб розпадався на частини й смерть дитини зруйнувала його остаточно... Потім завдяки роботі я почав повертатися в якийсь нормальний стан. Просто змушував себе щось робити, якось абстрагуватися... За ці три місяці я писав фільм про героя, який схожий на мене. Він переживає таку ж трагедію – втрату дитини. Це і був мій рецепт лікування", – поділився Лірник.

Через роки артисту знову вдалося пізнати радість батьківства. Зараз Лірник виховує доньку Софію від другого шлюбу, і Марфу – від відносин з третьою коханою. Втім, трагедія не пройшла для зірки безслідно.

"Коли я дізнався про діагноз своєї старшої доньки Софії – вже було пізно щось робити. Лікар тоді нам сказав, що шансів просто немає. Це було відверто, щиро, але це було страшно – таке почути. І так і сталося... Зараз у мене й досі сильний страх за здоров'я дітей. Це можуть зрозуміти тільки жінки", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український актор і режисер, зірка гумористичного серіалу "Маски-шоу" Борис Барський вперше прокоментував смерть сина Костянтина, якого не стало у 2010 році.