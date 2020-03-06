Ліндеманна застукали в київському кафе. Відео

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн був помічений в одному з київських кафе "Компот".

Так, відео з артистом було опубліковано в мережі одним з користувачів.

Тілль Ліндеманн rammstein.fandom.com

"Сидиш такий в "Компоті", а тут Тілль", – підписав ролик шанувальник.

У кадрі видно, що Ліндеманн сідає за столик у закладі.

Примітно, що відео, знятим у Києві, поділився на своїй сторінці в Instagram і сам Тілль. На чорно-білому ролику, який був опублікований в stories, музикант стоїть у медичній масці, на якій написано "До біса коронавірус".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-зірка скандального шоу "Дом-2" Олена Беркова розкритикувала порнокліп німецького співака Тілля Ліндеманна на пісню "Till The End".

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