Головна Новини
6 березня • оновлено в 15:17
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Ліндеманна застукали в київському кафе. Відео

3.7т
Читати матеріал російською

Фронтмен гурту Rammstein Тілль Ліндеманн був помічений в одному з київських кафе "Компот".

Так, відео з артистом було опубліковано в мережі одним з користувачів.

Тілль Ліндеманн

Тілль Ліндеманн

rammstein.fandom.com

"Сидиш такий в "Компоті", а тут Тілль", – підписав ролик шанувальник.

У кадрі видно, що Ліндеманн сідає за столик у закладі.

Примітно, що відео, знятим у Києві, поділився на своїй сторінці в Instagram і сам Тілль. На чорно-білому ролику, який був опублікований в stories, музикант стоїть у медичній масці, на якій написано "До біса коронавірус".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екс-зірка скандального шоу "Дом-2" Олена Беркова розкритикувала порнокліп німецького співака Тілля Ліндеманна на пісню "Till The End".

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Тілль Ліндеманн
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги