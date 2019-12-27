Ліндеманн зрадив Лободі

Співак, лідер гурту Rammstein Тілль Ліндеманн, у якого гучний роман зі Світланою Лободою і спільний з нею дитина, зрадив її.

Увечері 26 грудня Ліндеманн представив свій новий кліп, де, зокрема, цілує (лиже і мало не смокче) груди іншої жінки – явно не Лободи.

"Я знав багато красивих дам в цьому прекрасному, величезному світі. І на всіх підставах можна сказати, що я був справжнім бабієм", - співає він у пісні, переклад якої представлений на ресурсі lyrsense.

"Ах! Як охоче я цілував жінок, але не завжди в уста. Я завжди хотів знати, як це, і цілував різні губи", - додає він.

Крім того, в пісні йдеться також і про згвалтування жінок.

"Я просто укладав їх в обійми, і деякі тихо видихали:" Ні ". Але я не знав пощади. Врешті-решт про це шкодувати повинні вони", - співає Ліндеманн.

У кліпі багато відвертих сексуальних сцен, а також сцен насильства.

Варто зазначити, що Лобода до цього знялася в кліпі з Ліндеманном. Там його персонаж, до речі, за сюжетом, спробував згвалтувати героїню Лободи. У новий же кліп Ліндеманн Лободу чомусь не покликав. Зрада?

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