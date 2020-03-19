Ліна Костенко: що відомо про її чоловіків і хто підкорив серце назавжди

19 березня знаменита українська письменниця і поетеса Ліна Костенко відзначає 90-річний ювілей.

До дня народження легенди української поезії OBOZREVATEL розповідає про те, які чоловіки були в житті Ліни Костенко і хто з них підкорив серце поетеси назавжди.

Ліна Костенко inform-ua.info

Чоловіки Ліни Костенко

Першим чоловіком Ліни Костенко був польський письменник Єжи-Ян Пахльовський, її однокурсник під час навчання в Московському літературному інституті Горького. Шлюб проіснував недовго, оскільки метри не зійшлися характерами.

Коли Ліні Костенко було 28 років, вона стала зустрічатися з письменником і перекладачем Аркадієм Добровольським, який був старшим за неї на 20 років.

Перший чоловік Ліни Костенко Єжи-Ян Пахльовський wikimedia.org

Другим чоловіком Ліни Костенко став директор кіностудії імені Довженка Василь Цвіркунов. Він був інвалідом без ноги, важко пораненим на фронті. Вони познайомилися 1963 року.

Їй було 33, йому – 46; в неї були донька і Аркадій Добровольський. У нього – сім'я, дружина і діти. До того ж до Добровольського повернулася дружина Олена з 9-річним сином. Всі коливалися, до якого берега пристати? Усупереч шаленому осуду суспільства, Костенко та Цвіркунов були разом 25 років – до самої смерті Василя 2012 року.

Грішниця я. Полюбила чужого. Долі моєї пекуча жого! Буде гроза! Потім буде тиша. Жінка твоя. Але я твоїша.

Ліна Костенко та її другий чоловік Василь Цвіркунов kp.ua

Інші чоловіки в житті Ліни Костенко

З чуток, ще одним прихильником Ліни Костенко був талановитий український поет Василь Симоненко. Подейкували, що в них був роман.

"Ліну Вася Симоненко дуже любив. У них таємна любов була, хоча Ліна старша за нього на п'ять років. На неї не можна було дивитися без захоплення: жіночна, з лукавинкою в очах – справжня красуня. Він називав її Косталіна. Казав: "Мене нагородила поглядом Косталіна", – згадував поет Микола Сом, який жив з Симоненком в одній кімнаті в гуртожитку.

Сама поетеса можливий роман з Симоненком ніколи не коментувала, тому можна лише здогадуватися про її справжні почуття до знаменитого поета.

Василь Симоненко culture.ck-oda.gov.ua

А український поет Дмитро Павличко, якому зараз 90 років, якось зізнався, що досі зберігає коробку сірників, які купив для Ліни Костенко ще в 50-х роках, щоб прикурити їй сигарету.

"Вона тоді курила. Приїхала якось з Москви до мене в гості до Львова, то я їй ті сірники купив. Не дуже схвалював, але вона була екстравагантна. Я досі бережу їх, хоча Ліна Василівна зреклася багатьох своїх друзів", – розповів поет.

Діти Ліни Костенко

У першому шлюбі Ліни Костенко, 18 вересня 1956 року народилася її донька Оксана Пахльовська, професор, письменниця, завідуюча кафедрою україністики в Римському університеті Ла Сап'єнца.

У другому шлюбі поетеси, 28 травня 1969 року народився син Василь Цвіркунов-молодший. Він працює програмістом і живе з сім'єю в США.

Дочка Ліни Костенко Оксана Пахльовська radiosvoboda.org

З книги В. Брюховецького "Ліна Костенко" besplatka.ua

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL публікував найкращі вірші та цитати Ліни Костенко про кохання.

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