Лілії Ребрик – 39: найсексуальніші фото української телезірки

Популярна українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик в п'ятницю, 8 травня, відзначає свій день народження.

Так, їй виповнюється 39 років. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує подивитися підбірку з найбільш спокусливих знімків знаменитості.

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик народилася 8 травня 1981 року в Чернівцях. Майбутня зірка закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. З 2001 року є актрисою Київського академічного Молодого театру.

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

У 2004 році Лілія стала поєднувати гру на театральних підмостках з роботою на українському телебаченні. У 2006 році вона почала вести "Прогноз погоди" на телеканалі СТБ. А після виходу на екрани успішних, рейтингових серіалів з її участю – зірку вибрали ведучою шоу "Танцюють всі!" та "Неймовірні історії кохання" (того ж каналу).

З 2017 року Ребрик є ведучою ранкової програми "Ранок з Україною" на ТРК Україна.

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

Перший досвід Лілії на телебаченні в якості актриси відбувся у 2006 році в серіалі "Міський романс", де вона постала в ролі аспірантки Наді. Після успішного дебюту актриса була задіяна й в інших кінопроєктах: "Арфа для коханої", "Маршрут милосердя", "Картина крейдою" і "Догори ногами".

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

Лілія Ребрик Фото: instagram/liliia.rebrik

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лілія Ребрик здивувала шанувальників шпагатом в бікіні.

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