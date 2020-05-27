Лілі-Роуз Депп - 21: найвідвертіші фото дочки популярного актора

27 травня 21 рік відзначається дочці голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз Депп. Дівчина народилася в Парижі в 1999 році.

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найвідвертіші фото дівчини.

instagram.com/lilyrose_depp

Лілі-Роуз народилася в Американському госпіталі в Парижі. Дівчина - старша дитина в сім'ї, у неї є молодший брат Джон "Джек" Крістофер Депп III. Перші роки свого життя провела у французькому маєтку План-де-ля-Тур, неподалік від Сен-Тропе. Шкільні роки Лілі-Роуз провела в Лос-Анджелесі.

У 2013 році 14-річна Лілі-Роуз дебютувала у фільмі Кевіна Сміта "Бивень", де знявся і її батько. У 2015 році вона знялася у фільмі "Планетарій" разом з Наталі Портман.

instagram.com/lilyrose_depp

У травні 2016 року стало відомо, що Лілі-Роуз Депп вибрали обличчям нового аромату Chanel №5 L'Eau.

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

instagram.com/lilyrose_depp

Як раніше писав OBOZREVATEL, дочка голлівудського актора Джонні Деппа Лілі-Роуз Депп з'явилася на премії BAFTA-2020 в прозорій сукні, яке одягла на голе тіло.